Проливные дожди вызвали оползни. В Италии устраняют последствия наводнений

Новости Италии. На севере Италии устраняют последствия сильнейшего наводнения. Под ударом оказалась Ломбардия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проливные дожди вызвали в регионе оползни. Потоки воды сносили автомобили и мусорные баки, а смесь из камней и грязи засыпала дома. В районе озера Комо пострадали десятки зданий. Заблокированы многие участки дорог.

Спасательные службы работают в усиленном режиме. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.