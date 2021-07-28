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Проливные дожди вызвали оползни. В Италии устраняют последствия наводнений

28 июля 2021 13:25
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Новости Италии. На севере Италии устраняют последствия сильнейшего наводнения. Под ударом оказалась Ломбардия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проливные дожди вызвали оползни. В Италии устраняют последствия наводнений-1

Проливные дожди вызвали в регионе оползни. Потоки воды сносили автомобили и мусорные баки, а смесь из камней и грязи засыпала дома. В районе озера Комо пострадали десятки зданий. Заблокированы многие участки дорог.

Спасательные службы работают в усиленном режиме. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Проливные дожди вызвали оползни. В Италии устраняют последствия наводнений-4

Природные катаклизмы один за другим испытывают страны всего земного шара: Китай, Индия, Бельгия, Великобритания, Швейцария. Последствия губительных наводнений устраняют и в Германии. Убытки от стихии на западе страны колоссальные и, согласно обновленной оценке, могут составить 5,5 миллиарда евро.

# Наводнение # Фотофакт

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