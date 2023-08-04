Проливные дожди в Словении: жертвами катаклизма стали 3 человека

Также в стране продолжается массовая эвакуация. Однако добраться до людей получается не всегда. Поэтому в работе спасателей задействованы вертолеты и лодки. При необходимости помогать с эвакуацией и устранением последствий наводнений будет и армия. Об этом заявили местные власти. Также на фоне проливных дождей без электричества в Словении остались 16 тысяч домохозяйств. А в отдельных районах нарушено движение транспорта: закрыты почти все региональные дороги на севере, а также некоторые железнодорожные пути. Согласно прогнозам метеорологов, проливные дожди в регионе продлятся еще как минимум сутки. После чего перекинутся на Хорватию и Боснию и Герцеговину.