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Проливные дожди в Словении: жертвами катаклизма стали 3 человека

04 августа 2023 20:11
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Новости Словении. Проливные дожди обрушились на север и запад Словении. По меньшей мере три человека погибли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проливные дожди в Словении: жертвами катаклизма стали 3 человека-1

Также в стране продолжается массовая эвакуация. Однако добраться до людей получается не всегда. Поэтому в работе спасателей задействованы вертолеты и лодки. При необходимости помогать с эвакуацией и устранением последствий наводнений будет и армия. Об этом заявили местные власти. Также на фоне проливных дождей без электричества в Словении остались 16 тысяч домохозяйств. А в отдельных районах нарушено движение транспорта: закрыты почти все региональные дороги на севере, а также некоторые железнодорожные пути. Согласно прогнозам метеорологов, проливные дожди в регионе продлятся еще как минимум сутки. После чего перекинутся на Хорватию и Боснию и Герцеговину.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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