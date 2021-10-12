Проливные дожди в Греции вызвали наводнения. На дома сошли селевые потоки

Новости Греции. Проливные дожди в Греции вызвали наводнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По улицам некоторых городов неслись настоящие потоки воды. На острове Эвбея, который ранее сильно пострадал от пожаров, реки вышли из берегов, что привело к серьезным разрушениям.
Из-за наводнения дороги оказались размыты, на дома и сельскохозяйственные угодья сошли селевые потоки. По заявлению метеорологов, специальная система, сдерживающая наводнения, еле выдерживает нагрузку. Правительство объявило о выделении финансовой помощи в размере 20 миллионов евро для усиления защиты северной Эвбеи от наводнения зимой.