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Проливные дожди в Греции вызвали наводнения. На дома сошли селевые потоки

12 октября 2021 07:48
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Новости Греции. Проливные дожди в Греции вызвали наводнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По улицам некоторых городов неслись настоящие потоки воды. На острове Эвбея, который ранее сильно пострадал от пожаров, реки вышли из берегов, что привело к серьезным разрушениям.

Проливные дожди в Греции вызвали наводнения. На дома сошли селевые потоки-1

Из-за наводнения дороги оказались размыты, на дома и сельскохозяйственные угодья сошли селевые потоки. По заявлению метеорологов, специальная система, сдерживающая наводнения, еле выдерживает нагрузку. Правительство объявило о выделении финансовой помощи в размере 20 миллионов евро для усиления защиты северной Эвбеи от наводнения зимой.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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