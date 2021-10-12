Проливные дожди в Греции вызвали наводнения. На дома сошли селевые потоки

Новости Греции. Проливные дожди в Греции вызвали наводнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По улицам некоторых городов неслись настоящие потоки воды. На острове Эвбея, который ранее сильно пострадал от пожаров, реки вышли из берегов, что привело к серьезным разрушениям.