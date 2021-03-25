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Пролетели около 450 км. Северная Корея запустила баллистические ракеты

25 марта 2021 09:25
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Впервые за год Северная Корея запустила баллистические ракеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они пролетели около 450 километров, а затем упали в море, за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Пролетели около 450 км. Северная Корея запустила баллистические ракеты-1

В связи с ракетными пусками Южная Корея созвала экстренное заседание национального Совета безопасности. Пристально следят за ситуацией и в Японии. Премьер-министр страны назвал действия Пхеньяна угрозой для безопасности региона и мира в целом, а также отметил, что подобные запуски нарушают резолюцию ООН.

# Международная политика # Фотофакт

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