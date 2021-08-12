Прокуратура Литвы хочет арестовать участников беспорядков. Задержаны 26 человек

Новости Литвы. Задержанных во время акции протеста литовцев до сих пор не освободили. Под стражей находятся 26 человек, в том числе женщины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Литвы. Задержанных во время акции протеста литовцев до сих пор не освободили. Под стражей находятся 26 человек, в том числе женщины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Татьяна Савчик, СТВ:
Шестерых уже поместили под стражу на месяц. Вероятно, такая же участь ждет и остальных: прокуратура уже направила в суд запрос на аресты. Вердикт не заставит себя ждать – его вынесут вечером 12 августа. Судя по всему, местные власти считают, что подозреваемых надежнее держать под замком.
Миндаугас Ражаускас, заместитель председателя Вильнюсского городского окружного суда:
Есть основания полагать, что, находясь на свободе, подозреваемые могут вмешиваться в дела должностных лиц, могут сами или через других лиц влиять на других свидетелей, потерпевших.
Полиция проводит следствие по факту организации массовых беспорядков. Задержанным может грозить до 6 лет лишения свободы.
Татьяна Савчик:
Тем временем литовские политики приводят все более фантастические версии того, что же произошло 10 августа. В Министерстве иностранных дел заявили о пропаже неких сверхсекретных документов. Содержащаяся в них информация может нанести значительный ущерб союзникам республики. Кибератака как раз совпала с событиями у Сейма. И пока власти занимаются поисками «врагов государства», в Сети появляются шокирующие кадры разгона протестующих. Силовики заливают людей слезоточивым газом, наводят на демонстрантов оружие, угрожая выстрелить – совсем не демократичный подход.