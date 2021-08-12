Прокуратура Литвы хочет арестовать участников беспорядков. Задержаны 26 человек

Новости Литвы. Задержанных во время акции протеста литовцев до сих пор не освободили. Под стражей находятся 26 человек, в том числе женщины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Савчик, СТВ: Шестерых уже поместили под стражу на месяц. Вероятно, такая же участь ждет и остальных: прокуратура уже направила в суд запрос на аресты. Вердикт не заставит себя ждать – его вынесут вечером 12 августа. Судя по всему, местные власти считают, что подозреваемых надежнее держать под замком.

Миндаугас Ражаускас, заместитель председателя Вильнюсского городского окружного суда:

Есть основания полагать, что, находясь на свободе, подозреваемые могут вмешиваться в дела должностных лиц, могут сами или через других лиц влиять на других свидетелей, потерпевших.

Полиция проводит следствие по факту организации массовых беспорядков. Задержанным может грозить до 6 лет лишения свободы.