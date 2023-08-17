Прокуратура Гавайев будет расследовать бездействие властей во время масштабного пожара

Новости США. Прокуратура американского штата Гавайи будет расследовать бездействие властей во время чрезвычайного происшествия. Местные жители убеждены, что такого числа жертв, а их уже 110, можно было избежать, если бы на островах сработали системы раннего предупреждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После этой трагедии многие страны обратили внимание на поиск более эффективных способов информирования граждан. Обугленные дома, разрушенные улицы – нынешний пейзаж еще недавно райского городка Лахайна. Пожар стал самым смертоносным в истории США. По словам местных жителей, никакого оповещения или предупреждения о приближающейся катастрофе они не получали. Таким образом, в ситуации, когда счет шел на секунды, люди остались один на один со стихией. SMS-оповещения приходили всем жителям островов даже во время ложной тревоги о якобы ядерном ударе по США в 2018-м, однако на этот раз система дала осечку. Почему – предстоит разобраться следствию.