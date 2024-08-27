Прокуратура Франции прокомментировала задержание Павла Дурова

Прокуратура Франции наконец прокомментировала задержание Павла Дурова. Из ее заявления следует, что основателя Telegram поместили под стражу в рамках расследования 12 преступлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Программисту вменяют отказ в предоставлении информации властям, соучастие в мошенничестве и сбыте наркотиков, отмывание денег и так далее. Бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы. В прокуратуре сообщили, что дело, которое было возбуждено еще 8 июля, расследуют центр по борьбе с киберпреступностью и национальное управление по борьбе с мошенничеством. Срок задержания Дурова, который один раз уже продлевался, истекает 28 августа. МИД Объединенных Арабских Эмиратов, гражданином которых является Дуров, потребовал от французской стороны представить ему в срочном порядке доступ ко всем необходимым консульским услугам. За ситуацией с арестом следят и в ООН.

Тем временем на фоне происходящего популярность мессенджера в мире заметно возросла. После задержания основателя программы, число загрузок сервиса выросло на 4 %, а во Франции приложение вышло на первое место по скачиваниям.