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Пройти по стеклянному мосту на высоте в 1,5 км: страшно прекрасное сооружение в Китае

05 августа 2016 08:40
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Новости Китая. Полтора километра над уровнем моря. В Китае на такой высоте открылся новый стеклянный мост.

Расположен он вдоль склона и получил название «Извивающийся дракон» , сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Длина такого необычного для туристов объекта составляет 100 метров, а вот ширина – 160 сантиметров.

Что делает прогулку по этому мосту по-настоящему экстремальной.

Впрочем, желающих приручить «дракона» оказалось немало – в национальный лесной парк Китая, где и расположена новинка уже стекаются туристы и сами жители Поднебесной.

# Туризм

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