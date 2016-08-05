Пройти по стеклянному мосту на высоте в 1,5 км: страшно прекрасное сооружение в Китае

Новости Китая. Полтора километра над уровнем моря. В Китае на такой высоте открылся новый стеклянный мост.

Расположен он вдоль склона и получил название «Извивающийся дракон» , сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Длина такого необычного для туристов объекта составляет 100 метров, а вот ширина – 160 сантиметров.

Что делает прогулку по этому мосту по-настоящему экстремальной.

Впрочем, желающих приручить «дракона» оказалось немало – в национальный лесной парк Китая, где и расположена новинка уже стекаются туристы и сами жители Поднебесной.