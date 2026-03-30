Проход через Ормузский пролив будет платным

Иран планирует сделать проход через Ормузский пролив платным. Об этом пишет ТАСС.

По словам член комитета по национальной безопасности в нашей политике Меджлиса Алаэддин Боруджерди, соответствующий закон скоро будет одобрен парламентом. Тегеран намерен взимать плату за обеспечение безопасности и техническое обслуживание судов.

Инициатива обсуждается на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В конце февраля начались боевые действия США и Израиля против Ирана, после чего Тегеран ответил ударами и ограничением судоходства.

Пролив был закрыт для стран, поддерживавших противников, а ряд судов подвергся нападению за несанкционированный проход.

Позже власти разрешили транзит для дружественных государств, включая Россию, Китай и Индию, Ирак и Пакистан.

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