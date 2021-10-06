Прогулки над водой. Посмотрите, как по затопленной площади Венеции передвигаются люди

Новости Италии. Главная площадь Венеции оказалась затопленной во время сезонного паводка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Италии. Главная площадь Венеции оказалась затопленной во время сезонного паводка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В городе установлены барьеры от наводнений, но уровень воды оказался недостаточно высоким для их активации. Вместо этого для туристов и местных жителей были созданы пешеходные дорожки.
По заявлению специалистов, наводнения в Венеции вызваны сочетанием факторов, таких как изменение климата, повышение уровня моря и очень высокие приливы.