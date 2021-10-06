Прямой эфир

Прогулки над водой. Посмотрите, как по затопленной площади Венеции передвигаются люди

06 октября 2021 08:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Италии. Главная площадь Венеции оказалась затопленной во время сезонного паводка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прогулки над водой. Посмотрите, как по затопленной площади Венеции передвигаются люди-1

Прогулки над водой. Посмотрите, как по затопленной площади Венеции передвигаются люди-3

В городе установлены барьеры от наводнений, но уровень воды оказался недостаточно высоким для их активации. Вместо этого для туристов и местных жителей были созданы пешеходные дорожки.

Прогулки над водой. Посмотрите, как по затопленной площади Венеции передвигаются люди-6

По заявлению специалистов, наводнения в Венеции вызваны сочетанием факторов, таких как изменение климата, повышение уровня моря и очень высокие приливы.

# Наводнение # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Германии построили первый в мире завод по производству синтетического керосина
06 октября 2021 08:16

В Германии построили первый в мире завод по производству синтетического керосина

Цены на газ в Европе обновили максимум. Почти 80 млн жителей опасаются, что им не хватит денег на оплату счетов за свет
06 октября 2021 08:11

Цены на газ в Европе обновили максимум. Почти 80 млн жителей опасаются, что им не хватит денег на оплату счетов за свет

Более 20 тысяч человек вышли на протесты в Париже. Люди требуют повышения зарплат, пенсий и пособий
06 октября 2021 07:50

Более 20 тысяч человек вышли на протесты в Париже. Люди требуют повышения зарплат, пенсий и пособий