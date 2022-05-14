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Прогнозы синоптиков неутешительны. В Пакистане люди изнемогают от аномальной жары

14 мая 2022 15:44
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Новости Пакистана. Пакистан страдает от аномальной жары. В некоторых районах страны температура воздуха превышает 48 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Прогнозы синоптиков неутешительны. В Пакистане люди изнемогают от аномальной жары-1

Крупные города, такие, например, как Карачи, оказались не приспособлены к экстремальному зною. Люди спасаются от палящих лучей кто как может. Большинство пытаются укрыться в тени деревьев. Синоптики обещают, что в ближайшие дни ситуация только ухудшится, так как воздух может раскалиться до 50 градусов. Ученые считают, что такие погодные аномалии вызваны изменением климата, и предупредили, что ближайшие 5 лет станут самыми жаркими за всю историю наблюдений.  

# Погода # Фотофакт

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