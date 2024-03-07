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Профессор Уолт: членство в НАТО не дает Киеву гарантий западной защиты

07 марта 2024 09:32
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В своей статье для журнала Foreign Policy профессор Гарвардского университета Стивен Уолт подчеркивает, что вступление в НАТО не гарантирует Киеву западную военную поддержку. Об этом пишет РИА Новости.

Он указал, что статья V Североатлантического соглашения не обязывает членов альянса предпринять военные действия при нападении на другую страну. Уолт отметил, что нынешняя стратегия Запада – воздерживаться от прямого участия в конфликте с Россией – может остаться в силе, даже когда Киев станет членом НАТО.

Он предостерег жителей Украины от того, чтобы они считали, что НАТО – это не «волшебный щит». В свою очередь, в Москве подчеркивают, что увеличение НАТО не повысит безопасность Европы, и требуют от Запада отказа от милитаризации континента, оставаясь открытыми для диалога на равных.

# Международная политика

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