В своей статье для журнала Foreign Policy профессор Гарвардского университета Стивен Уолт подчеркивает, что вступление в НАТО не гарантирует Киеву западную военную поддержку. Об этом пишет РИА Новости.

Он указал, что статья V Североатлантического соглашения не обязывает членов альянса предпринять военные действия при нападении на другую страну. Уолт отметил, что нынешняя стратегия Запада – воздерживаться от прямого участия в конфликте с Россией – может остаться в силе, даже когда Киев станет членом НАТО.

Он предостерег жителей Украины от того, чтобы они считали, что НАТО – это не «волшебный щит». В свою очередь, в Москве подчеркивают, что увеличение НАТО не повысит безопасность Европы, и требуют от Запада отказа от милитаризации континента, оставаясь открытыми для диалога на равных.