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Проект соглашения по Brexit страны-участницы Евросоюза и Великобритания обсудят 17 октября

04 октября 2018 09:46
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Новости Великобритании. Проект соглашения по Brexit обсудят страны-участницы Евросоюза и Великобритания 17 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект соглашения по Brexit страны-участницы Евросоюза и Великобритания обсудят 17 октября-1

Заседание, которое станет подготовкой к ноябрьскому саммиту, на котором будет окончательно оформлена политическая декларация о торговых отношениях между сторонами, состоится в Брюсселе. Ожидается, что лидерам ЕС удастся согласовать окончательную сделку с премьер-министром Британии.

# Международная политика # Фотофакт

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