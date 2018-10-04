Проект соглашения по Brexit страны-участницы Евросоюза и Великобритания обсудят 17 октября

Новости Великобритании. Проект соглашения по Brexit обсудят страны-участницы Евросоюза и Великобритания 17 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заседание, которое станет подготовкой к ноябрьскому саммиту, на котором будет окончательно оформлена политическая декларация о торговых отношениях между сторонами, состоится в Брюсселе. Ожидается, что лидерам ЕС удастся согласовать окончательную сделку с премьер-министром Британии.