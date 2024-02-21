Продовольственная программа ООН остановила поставки в сектор Газа

ВПП ООН приостанавливает поставки продовольственной помощи в северную часть сектора Газа, пишет ТАСС.

Власти сектора Газа выражают категорическое несогласие с данным решением Всемирной продовольственной программы ООН и призывают организацию осуществить его отмену.

«Решение ВПП ООН о приостановке поставок продовольственной помощи на север Газы, которое означает смертный приговор и гибель для трех четвертей миллиона человек и приведет к ухудшению гуманитарной ситуации удвоенными темпами», – подчеркивается в заявлении пресс-службы властей анклава.