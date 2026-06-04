Продажи квартир в крупных городах Польши весной 2026-го продолжили снижаться

Собственное жилье для многих поляков становится все менее доступным. Продажи квартир в крупных городах страны этой весной продолжили снижаться. За месяц реализовано около 4 тысяч квартир – на 22 % меньше, чем в марте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причинами стали дорогие ипотечные кредиты и отмена государственных субсидий. Центральный банк Польши ожидает, что спрос на жилищные кредиты останется низким как минимум до конца 2027 года. При этом застройщики не спешат снижать цены, объясняя это ростом стоимости стройматериалов, зарплат и выполнением новых экологических требований Евросоюза. В Варшаве средней месячной зарплаты сегодня хватает лишь на покупку половины квадратного метра жилья.