Прямой эфир

Продажи квартир в крупных городах Польши весной 2026-го продолжили снижаться

04 июня 2026 06:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Собственное жилье для многих поляков становится все менее доступным. Продажи квартир в крупных городах страны этой весной продолжили снижаться. За месяц реализовано около 4 тысяч квартир – на 22 % меньше, чем в марте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продажи квартир в крупных городах Польши весной 2026-го продолжили снижаться-2

Причинами стали дорогие ипотечные кредиты и отмена государственных субсидий. Центральный банк Польши ожидает, что спрос на жилищные кредиты останется низким как минимум до конца 2027 года. При этом застройщики не спешат снижать цены, объясняя это ростом стоимости стройматериалов, зарплат и выполнением новых экологических требований Евросоюза. В Варшаве средней месячной зарплаты сегодня хватает лишь на покупку половины квадратного метра жилья.

# Новости Польши

Другие новости рубрики

Все новости
В Нью-Дели при сильном пожаре в ресторане погибли более 20 человек
04 июня 2026 06:53

В Нью-Дели при сильном пожаре в ресторане погибли более 20 человек

Немецкая бригада приступила к учениям на литовских полигонах
04 июня 2026 06:52

Немецкая бригада приступила к учениям на литовских полигонах

Скандал с утечкой данных в Литве – власти скрывали факт несколько месяцев
03 июня 2026 17:26

Скандал с утечкой данных в Литве – власти скрывали факт несколько месяцев