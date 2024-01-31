Проблемы Германии омрачают перспективы восстановления Центральной Европы. Об этом сообщают зарубежные СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трудности ФРГ, в частности, грозят стать тормозом для экономики Венгрии, Чехии и Словакии. Многие компании, которые тесно сотрудничали с Германией, теперь присматриваются к другим рынкам. Это поможет смягчить влияние экономических проблем крупного западного соседа, уверены бизнесмены. Так, с низкими продажами на рынках США и Европы борется, например, автомобильный сектор.