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Проблемы Германии омрачают перспективы восстановления Центральной Европы

31 января 2024 06:58
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Проблемы Германии омрачают перспективы восстановления Центральной Европы. Об этом сообщают зарубежные СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проблемы Германии омрачают перспективы восстановления Центральной Европы-1

Трудности ФРГ, в частности, грозят стать тормозом для экономики Венгрии, Чехии и Словакии. Многие компании, которые тесно сотрудничали с Германией, теперь присматриваются к другим рынкам. Это поможет смягчить влияние экономических проблем крупного западного соседа, уверены бизнесмены. Так, с низкими продажами на рынках США и Европы борется, например, автомобильный сектор.

# Международная политика

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