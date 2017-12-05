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Признак скорой смерти назвали ученые

05 декабря 2017 15:42
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Исследователи в области медицины установили признак скорой смерти.

Как сообщает JAMA Internal Medicine, понижение артериального давления у пожилых людей может стать одним из таких признаков.

Специалисты провели анализ данных 46 тысяч жителей Великобритании, которые умерли в возрасте страше 60 лет, и пришли к выводу, что постепенное падение артериального давления начинается где-то за 14 лет до смерти. Отмечается, что два последних года жизни оно становится заметным и существенным.

В исследованную выборку включили не только людей, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, но и здоровых людей.

По словам ученых, эта информация может быть полезна врачам, которые занимаются лечением пожилых людей.

# Наука

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