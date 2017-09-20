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«Приятно видеть такое сочетание»: одиннадцать монахинь создали свою рок-группу в Перу

20 сентября 2017 13:23
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Новости Перу. Одиннадцать монахинь из Перу организовали рок-группу Siervas.

Коллектив уже начал активно гастролировать и выпустил два альбома. Несмотря на активную творческую жизнь, женщины продолжают жить в монастыре. Тексты песен исполнительниц – о вере и любви.

Некоторые клипы новых рок-звезд набирают около миллиона просмотров в сети. Группа может получить латинский аналог премии «Грэмми».

«Приятно видеть такое сочетание»: одиннадцать монахинь создали свою рок-группу в Перу-1

Источник: скриншот из видео

В комментариях к видео деятельность монахинь поддерживают. «Отличная тема! Я думал, что будет скучно, но было очень приятно видеть такое сочетание! Продолжайте!»

«Отличное качество видео и звука, прекрасная лирика и песни, беглость слов и послания, которое наполняет нас радостью. Приветствия из Мексики. Мне нравится, как они играют и поют».

Несколько лет назад победителем российской версии шоу «Голос» стал 28-летний иеромонах Фотий – здесь подробнее.

# Музыка # Фотофакт

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