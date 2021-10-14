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Пришли с картонными фигурами мировых лидеров. В Вашингтоне экоактивисты устроили яркое представление

14 октября 2021 12:37
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Новости США. Необычным способом к глобальной проблеме изменения климата привлекли внимание в США. Перед штаб-квартирой Международного валютного фонда в Вашингтоне экоактивисты устроили яркое представление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Пришли с картонными фигурами мировых лидеров. В Вашингтоне экоактивисты устроили яркое представление-1

Татьяна Савчик, СТВ:
Они призвали самые богатые страны выполнить свое обещание, закрепленное Парижским соглашением, а именно выделить деньги на борьбу с изменением климата. Речь идет о 100 миллиардах долларов в год. Но эти средства пока куда-то испарились. Этот факт и возмутил экоактивистов.  

Пришли с картонными фигурами мировых лидеров. В Вашингтоне экоактивисты устроили яркое представление-4

У офиса МВФ они держали в руках картонные фигуры с изображениями ключевых мировых лидеров, включая президента США и премьер-министров Канады и Великобритании, напомнив им про их обязанность провести в своих странах экономические реформы, которые будут работать на благо планеты, а не отмахиваться от людей, которым не безразлична проблема, ставящая под угрозу жизнь на Земле.  

# Экология # Татьяна Савчик # Джо Байден # Фотофакт

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