Пришли с картонными фигурами мировых лидеров. В Вашингтоне экоактивисты устроили яркое представление

Татьяна Савчик, СТВ: Они призвали самые богатые страны выполнить свое обещание, закрепленное Парижским соглашением, а именно выделить деньги на борьбу с изменением климата. Речь идет о 100 миллиардах долларов в год. Но эти средства пока куда-то испарились. Этот факт и возмутил экоактивистов.

У офиса МВФ они держали в руках картонные фигуры с изображениями ключевых мировых лидеров, включая президента США и премьер-министров Канады и Великобритании, напомнив им про их обязанность провести в своих странах экономические реформы, которые будут работать на благо планеты, а не отмахиваться от людей, которым не безразлична проблема, ставящая под угрозу жизнь на Земле.