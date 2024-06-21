Природные пожары в Греции подбираются к населённым пунктам – люди покидают дома

Более тысячи человек уже покинули свои дома. Спасатели пробуют локализовать очаги: сейчас их около 60. К тушению привлекли авиацию: больше десятка вертолетов и самолетов. Но пока пламя остановить не удается. Осложняет ситуацию ветер. Кроме того, нескольких человек обвиняют в поджогах.