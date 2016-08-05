Природное чудо в Китае: на Хуанхэ образовался гигантский жёлтый водопад

Новости Китая. Муссонные дожди натворили в нынешнем году немало бед в Китае: стихия унесла десятки человеческих жизней и нанесла ущерб в полтора миллиарда долларов.

Но есть у этой драмы оборотная сторона: из-за дождей вырос уровень воды в Желтой реке, она же – Хуанхэ.

По этой причине в удивительной зрелищности аттракцион превратились довольно скучные водопады Хукоу.

Даже в сезон дождей их высота составляла прежде не более 2-х метров: сейчас же вода Желтой реки, стиснутой высокими берегами, падает с высоты в 30 метров.