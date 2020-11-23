Приостановка долговых выплат и справедливое распределение вакцин. О чём договорились лидеры стран G20?

Вместе против COVID-19. Лидеры государств «Большой двадцатки» заявили о поддержке всех стран в борьбе с коронавирусом. Об этом говорится в принятой по итогам онлайн-саммита декларации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вместе против COVID-19. Лидеры государств «Большой двадцатки» заявили о поддержке всех стран в борьбе с коронавирусом. Об этом говорится в принятой по итогам онлайн-саммита декларации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Также в документе обозначено, что будут приложены все усилия для обеспечения справедливого распределения вакцин от COVID-19. Группа «двадцати» согласилась, что восстановление экономик идет неравномерно, в том числе из-за роста заболеваемости.
В связи с этим было решено приостановить выплаты по долговым обязательствам для беднейших стран мира до середины 2021 года, так как сейчас многие просто не в состоянии погашать платежи. Такая мера позволит сосредоточиться на внутренних вопросах, связанных с расходами на здравоохранение.
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