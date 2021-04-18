Принесли на площадь чемоданы. В Риме сотрудники сферы шоу-бизнеса устроили акцию протеста

Новости Италии. Необычная акция протеста против карантинных мер прошла в Риме. На известную площадь Пьяцца-дель-Пополо работники культуры и организаторы массовых мероприятий принесли кофры с оборудованием и эффектно высказали свои требования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители шоу-бизнеса добиваются господдержки и снятия ограничительных мер правительства. Все они несут колоссальные финансовые потери при отсутствии конкретной помощи властей для отрасли, находящейся в застывшем состоянии более года. Артисты и продюсеры просят разрешения проводить мероприятия хотя бы с ограниченным числом зрителей. Это позволит им начать зарабатывать.