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Принесли на площадь чемоданы. В Риме сотрудники сферы шоу-бизнеса устроили акцию протеста

18 апреля 2021 12:23
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Новости Италии. Необычная акция протеста против карантинных мер прошла в Риме. На известную площадь Пьяцца-дель-Пополо работники культуры и организаторы массовых мероприятий принесли кофры с оборудованием и эффектно высказали свои требования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Принесли на площадь чемоданы. В Риме сотрудники сферы шоу-бизнеса устроили акцию протеста-1

Представители шоу-бизнеса добиваются господдержки и снятия ограничительных мер правительства. Все они несут колоссальные финансовые потери при отсутствии конкретной помощи властей для отрасли, находящейся в застывшем состоянии более года. Артисты и продюсеры просят разрешения проводить мероприятия хотя бы с ограниченным числом зрителей. Это позволит им начать зарабатывать.

Принесли на площадь чемоданы. В Риме сотрудники сферы шоу-бизнеса устроили акцию протеста-4

Итальянцы протестуют против ограничений уже неделю. Митинги и акции проходят в Риме и Милане.

# Акции протеста # Фотофакт

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