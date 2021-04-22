Примут участие лидеры 40 стран. Какие вопросы затронут на международном саммите по борьбе с изменением климата?

22 апреля стартует международный саммит по борьбе с изменением климата. В нем примут участие лидеры 40 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча пройдет в формате онлайн и продлится до 23 апреля.

Стороны обсудят меры по снижению выбросов и адаптацию к ситуации в атмосфере. Кроме того, как ожидается, на саммите впервые смогут публично пообщаться президенты США и России.