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Примут участие лидеры 40 стран. Какие вопросы затронут на международном саммите по борьбе с изменением климата?

22 апреля 2021 06:47
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22 апреля стартует международный саммит по борьбе с изменением климата. В нем примут участие лидеры 40 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча пройдет в формате онлайн и продлится до 23 апреля.

Примут участие лидеры 40 стран. Какие вопросы затронут на международном саммите по борьбе с изменением климата?-1

Стороны обсудят меры по снижению выбросов и адаптацию к ситуации в атмосфере. Кроме того, как ожидается, на саммите впервые смогут публично пообщаться президенты США и России.

Примут участие лидеры 40 стран. Какие вопросы затронут на международном саммите по борьбе с изменением климата?-4

Примут участие лидеры 40 стран. Какие вопросы затронут на международном саммите по борьбе с изменением климата?-6

Саммит по климату берет свое начало из Парижского соглашения – первого глобального климатического документа, который подписали более 190 стран в декабре 2015 года.

# Экология # Владимир Путин # Джо Байден # Фотофакт

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