«Причиной был взрыв. Обломки летали по воздуху». Более 100 пожарных и армия в Германии пытаются потушить пожар
Новости Германии. В Германии после взрыва на складе боеприпасов начался пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Огонь перекинулся на лес. Уже сгорело более 1,5 гектаров. На месте работают более 100 пожарных и армия (подробнее здесь).
Сами пожарные отошли на километр от эпицентра возгорания. На этом фоне огонь продолжает бесконтрольно распространяться по лесу.
Томас Кирштейн, представитель берлинской пожарной команды:
Когда наши спасатели прибыли на место, они поняли, что причиной был взрыв. Обломки летали по воздуху, создавая большую опасность для жизни спасателей, поэтому им пришлось отойти. Сейчас мы готовим меры по тушению пожара с помощью так называемых блокирующих позиций, чтобы лес больше не пострадал. Будет задействован пожарный вертолет.
В ближайшие часы пожарные при поддержке немецкой армии планируют исследовать территорию взрыва. Местным жителям рекомендовано держать двери и окна закрытыми. Точная причина возгорания неизвестна. Кроме того, пока непонятно, пожар начался из-за взрывов на складе или наоборот.