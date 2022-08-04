«Причиной был взрыв. Обломки летали по воздуху». Более 100 пожарных и армия в Германии пытаются потушить пожар

Новости Германии. В Германии после взрыва на складе боеприпасов начался пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Огонь перекинулся на лес. Уже сгорело более 1,5 гектаров. На месте работают более 100 пожарных и армия (подробнее здесь).

Сами пожарные отошли на километр от эпицентра возгорания. На этом фоне огонь продолжает бесконтрольно распространяться по лесу.