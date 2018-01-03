При взрыве в жилом районе Вьетнама погибли два ребенка

Новости Вьетнама. Сильный взрыв прогремел в жилом районе вьетнамской провинции Бакнинь недалеко от столицы Ханоя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Погибли двое детей, еще шесть человек получили ранения. По некоторым данным, взрыв произошел в хранилище отходов.

На месте ЧП образовалась воронка глубиной в 10 метров. Вокруг нее разрушены 5 жилых домов, многие здания повреждены.