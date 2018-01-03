Прямой эфир

При взрыве в жилом районе Вьетнама погибли два ребенка

03 января 2018 12:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Вьетнама. Сильный взрыв прогремел в жилом районе вьетнамской провинции Бакнинь недалеко от столицы Ханоя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При взрыве в жилом районе Вьетнама погибли два ребенка-1

При взрыве в жилом районе Вьетнама погибли два ребенка-3

Погибли двое детей, еще шесть человек получили ранения. По некоторым данным, взрыв произошел в хранилище отходов.

На месте ЧП образовалась воронка глубиной в 10 метров. Вокруг нее разрушены 5 жилых домов, многие здания повреждены.

# Фотофакт # Взрыв

Другие новости рубрики

Все новости
В Перу обрушился подвесной мост: 5 человек погибли, 20 пропали без вести
03 января 2018 11:41

В Перу обрушился подвесной мост: 5 человек погибли, 20 пропали без вести

В Китае врач умерла от изнеможения после 18 часов работы
03 января 2018 09:44

В Китае врач умерла от изнеможения после 18 часов работы

Королевских пингвинов переводят в закрытый вольер: мощный шторм надвигается на Канаду
03 января 2018 09:31

Королевских пингвинов переводят в закрытый вольер: мощный шторм надвигается на Канаду