При взрыве в Воронеже погибли два человека, ещё 17 ранены

Новости России. Число пострадавших при взрыве в маршрутке в Воронеже выросло до 17 человек, к этому моменту известно о двух жертвах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Число пострадавших при взрыве в маршрутке в Воронеже выросло до 17 человек, к этому моменту известно о двух жертвах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Состояние нескольких пострадавших оценивается как тяжелое. Всего в момент взрыва, который произошел вечером 12 августа, в салоне находились 35 пассажиров.
Следствие считает техническую версию основной при расследовании ЧП.
Возбуждено уголовное дело, в основе которого факт оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.