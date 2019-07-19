При взрыве в Новой Зеландии обломки дома разлетелись на сотни метров

Новости Новой Зеландии. В жилом доме Крайстчерча в Новой Зеландии произошел взрыв бытового газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одноэтажное строение оказалось почти полностью разрушено. Обломки разлетелись на сотни метров.
Новости Новой Зеландии. В жилом доме Крайстчерча в Новой Зеландии произошел взрыв бытового газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одноэтажное строение оказалось почти полностью разрушено. Обломки разлетелись на сотни метров.
Прибывшие на место инцидента сотрудники экстренных служб эвакуировали жителей близлежащих домов. Шесть пострадавших доставлены в больницу. Некоторые из них находятся в крайне тяжёлом состоянии. Ведётся расследование происшествия.