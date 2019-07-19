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При взрыве в Новой Зеландии обломки дома разлетелись на сотни метров

19 июля 2019 08:13
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Новости Новой Зеландии. В жилом доме Крайстчерча в Новой Зеландии произошел взрыв бытового газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Одноэтажное строение оказалось почти полностью разрушено. Обломки разлетелись на сотни метров.

При взрыве в Новой Зеландии обломки дома разлетелись на сотни метров-1

Прибывшие на место инцидента сотрудники экстренных служб эвакуировали жителей близлежащих домов. Шесть пострадавших доставлены в больницу. Некоторые из них находятся в крайне тяжёлом состоянии. Ведётся расследование происшествия.

# Взрыв # Фотофакт

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