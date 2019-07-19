При взрыве в Новой Зеландии обломки дома разлетелись на сотни метров

Новости Новой Зеландии. В жилом доме Крайстчерча в Новой Зеландии произошел взрыв бытового газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одноэтажное строение оказалось почти полностью разрушено. Обломки разлетелись на сотни метров.