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При взрыве террориста-смертника в Турции погибли трое полицейских, 8 человек получили ранения

16 октября 2016 13:08
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Новости Турции. Теракт в Турции: трое полицейских погибли и еще 8 человек госпитализированы. Взрывное устройство привел в действие смертник  на юго-востоке страны в городе Газиантеп. Уже известно, что террорист был не один. Второго задержали, когда он пытался взорвать бомбу.

Пока  не сообщается, кто стоит за атакой. Но следователи предполагают, что это могут быть исламисты. В этом регионе они неоднократно нападали на полицейские участки и армейские части. А в городе проводится спецоперация – не исключено, что несколько преступников скрылись, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Теракт # Терроризм

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