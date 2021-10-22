При взрыве на заводе в Рязанской области погибли 16 человек

Новости России. В Рязанской области 16 человек погибли при взрыве на заводе. Один пострадавший эвакуирован в областную больницу, у него ожоги 80 % кожи, состояние оценивается как тяжелое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.