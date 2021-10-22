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При взрыве на заводе в Рязанской области погибли 16 человек

22 октября 2021 11:06
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Новости России. В Рязанской области 16 человек погибли при взрыве на заводе. Один пострадавший эвакуирован в областную больницу, у него ожоги 80 % кожи, состояние оценивается как тяжелое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При взрыве на заводе в Рязанской области погибли 16 человек-1

На месте работают медицинские психологи и бригады скорой помощи.

При взрыве на заводе в Рязанской области погибли 16 человек-4

Цех, на котором произошло ЧП, занимался производством и хранением взрывчатки и утилизацией боеприпасов. По заявлению МЧС, причиной возгорания стало нарушение технологического процесса.

# Взрыв # Фотофакт

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