При пожаре на рынке в Иракском Курдистане пострадали не менее 50 человек

Крупный пожар вспыхнул на рынке в центре столицы Иракского Курдистана Эрбиля. В результате пострадали по меньшей мере 50 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Крупный пожар вспыхнул на рынке в центре столицы Иракского Курдистана Эрбиля. В результате пострадали по меньшей мере 50 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По предварительным данным, причиной ЧП стало короткое замыкание в электросети. Вскоре пламя охватило примерно 40 % рыночной площади. На тушение пожара потребовалось около двух часов. Все пострадавшие надышались угарным газом. Им оказана медицинская помощь.