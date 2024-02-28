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При пожаре на рынке в Иракском Курдистане пострадали не менее 50 человек

28 февраля 2024 08:16
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Крупный пожар вспыхнул на рынке в центре столицы Иракского Курдистана Эрбиля. В результате пострадали по меньшей мере 50 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При пожаре на рынке в Иракском Курдистане пострадали не менее 50 человек-1

По предварительным данным, причиной ЧП стало короткое замыкание в электросети. Вскоре пламя охватило примерно 40 % рыночной площади. На тушение пожара потребовалось около двух часов. Все пострадавшие надышались угарным газом. Им оказана медицинская помощь.

# Пожар

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