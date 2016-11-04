При переправе из Ливии в Италию в Средиземном море утонули 240 мигрантов

Новости Италии. 240 мигрантов утонули в средиземном море. На двух лодках нелегалы пытались добраться до берегов Италии из Ливии. А причиной кораблекрушения, как и прежде, стал перегруз транспортных средств примерно в пять раз.

Спасатели оперативно прибыли на место трагедии, однако в живых осталось 30 человек. Почти все в критическом состоянии. Сейчас их направили в больницы.

По данным ООН за последний год в Средиземном море погибли четыре тысячи двести человек. В основном такая печальная статистика приходит с ливийских территориальных вод, куда у спасателей итальянских попросту нет доступа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.