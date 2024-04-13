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При обстреле ВСУ Токмака в Запорожье погибли 10 человек

13 апреля 2024 14:12
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В ходе атаки ВСУ на Токмак число погибших достигло 10 человек, еще двое пропали без вести. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на губернатора Запорожской области Евгения Балицкого.

Пять жилых домов были частично разрушены, начались пожары, но они были потушены. 13 пострадавших были экстренно госпитализированы, пять человек были найдены под завалами живыми. 

Жителям Токмака, переехавшим в пункт временного проживания из-за обстрела, доставлены необходимые вещи и продовольствие. Работа по разбору завалов и оценке ущерба продолжается.

# Международная политика

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