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При крушении пассажирского поезда в Индии погибли 9 человек. Ещё 36 ранены

14 января 2022 11:12
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Новости Индии. Девять человек погибли, 36 получили ранения при крушении пассажирского поезда в Индии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это пока неокончательные данные.

При крушении пассажирского поезда в Индии погибли 9 человек. Ещё 36 ранены-1

Спасательная операция, которая началась вечером 13 января, продолжается до сих пор. Для того чтобы достать выживших из искореженных вагонов, понадобилась спецтехника и краны. Пока ничего не сообщается о причинах трагедии. Стоит отметить, что в Индии из-за изношенности рельсов и старых вагонов, которые не ремонтируются годами, железнодорожные катастрофы не редкость.

# Крушение # Фотофакт

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