При крушении пассажирского поезда в Индии погибли 9 человек. Ещё 36 ранены

Новости Индии. Девять человек погибли, 36 получили ранения при крушении пассажирского поезда в Индии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это пока неокончательные данные.

Спасательная операция, которая началась вечером 13 января, продолжается до сих пор. Для того чтобы достать выживших из искореженных вагонов, понадобилась спецтехника и краны. Пока ничего не сообщается о причинах трагедии. Стоит отметить, что в Индии из-за изношенности рельсов и старых вагонов, которые не ремонтируются годами, железнодорожные катастрофы не редкость.