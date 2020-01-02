Прямой эфир

При аварийной посадке вертолёта на Тайване погибли 8 человек

02 января 2020 13:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Тайваня. Восемь человек погибли при аварийной посадке вертолёта с военными на севере Тайваня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них – начальник Генштаба Вооруженных сил.

При аварийной посадке вертолёта на Тайване погибли 8 человек-1

Всего на борту воздушного судна было 13 высокопоставленных офицеров. Выжить смогли только 5 человек.

При аварийной посадке вертолёта на Тайване погибли 8 человек-4

При аварийной посадке вертолёта на Тайване погибли 8 человек-6

Военный вертолет вынужден был экстренно приземлиться в одном из горных районов вблизи города Илань. Обстоятельства произошедшего выясняются.

При аварийной посадке вертолёта на Тайване погибли 8 человек-9

# Крушение # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Австралии из-за пожаров массово эвакуируют жителей
02 января 2020 12:10

В Австралии из-за пожаров массово эвакуируют жителей

Голландии не существует. Страна сменила название
02 января 2020 11:27

Голландии не существует. Страна сменила название

Госсекретарь США Майкл Помпео отложил визит в Минск
02 января 2020 11:19

Госсекретарь США Майкл Помпео отложил визит в Минск