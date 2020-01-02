При аварийной посадке вертолёта на Тайване погибли 8 человек

Новости Тайваня. Восемь человек погибли при аварийной посадке вертолёта с военными на севере Тайваня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них – начальник Генштаба Вооруженных сил.
Новости Тайваня. Восемь человек погибли при аварийной посадке вертолёта с военными на севере Тайваня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них – начальник Генштаба Вооруженных сил.
Всего на борту воздушного судна было 13 высокопоставленных офицеров. Выжить смогли только 5 человек.
Военный вертолет вынужден был экстренно приземлиться в одном из горных районов вблизи города Илань. Обстоятельства произошедшего выясняются.