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Президенту Южной Кореи прокуратура выдвинула обвинения в мятеже

27 января 2025 07:35
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По сообщению агентства Yonhap, прокуратура Южной Кореи направила в суд обвинения в мятеже в отношении президента страны Юн Сок Ёля. Об этом пишет ТАСС

23 января Управление по борьбе с коррупцией направило дело в органы прокуратуры, которая в тот же день попросила суд продлить содержание президента под стражей. Суд неоднократно отказывал в продлении ареста.

Президенту Южной Кореи прокуратура выдвинула обвинения в мятеже-1

Фото: pixabay

Юн Сок Ёль был арестован 15 января, а 19 января суд вынес постановление о его заключении под стражу. За день до окончания срока содержания под стражей прокурор предъявил обвинения.

Президента обвиняют в организации мятежа из-за событий, связанных с введением военного положения, подозревая, что он послал военных в парламент, чтобы сорвать голосование за отмену военного положения.

# Международная политика

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