Президенту Южной Кореи прокуратура выдвинула обвинения в мятеже

По сообщению агентства Yonhap, прокуратура Южной Кореи направила в суд обвинения в мятеже в отношении президента страны Юн Сок Ёля. Об этом пишет ТАСС

23 января Управление по борьбе с коррупцией направило дело в органы прокуратуры, которая в тот же день попросила суд продлить содержание президента под стражей. Суд неоднократно отказывал в продлении ареста.