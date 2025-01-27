Президенту Южной Кореи прокуратура выдвинула обвинения в мятеже

По сообщению агентства Yonhap, прокуратура Южной Кореи направила в суд обвинения в мятеже в отношении президента страны Юн Сок Ёля. Об этом пишет ТАСС
23 января Управление по борьбе с коррупцией направило дело в органы прокуратуры, которая в тот же день попросила суд продлить содержание президента под стражей. Суд неоднократно отказывал в продлении ареста.
Юн Сок Ёль был арестован 15 января, а 19 января суд вынес постановление о его заключении под стражу. За день до окончания срока содержания под стражей прокурор предъявил обвинения.
Президента обвиняют в организации мятежа из-за событий, связанных с введением военного положения, подозревая, что он послал военных в парламент, чтобы сорвать голосование за отмену военного положения.