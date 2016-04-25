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Президентские выборы в Австрии: победу в первом туре одержал кандидат, призывающий остановить нашествие нелегалов

25 апреля 2016 07:56
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Новости Австрии. Австрия на президентских выборах решила отдать предпочтение правому курсу. Победу в первом туре одержал кандидат от ультраправой «Партии свободы» Хоффер. У него 36% голосов. Он призывает остановить нашествие нелегалов, и именно это, по мнению аналитиков, привлекло избирателей. Тема миграции стала центральной в ходе этой кампании.

За последний год Австрия приняла более ста тысяч человек. Во втором туре с Хоффером встретится независимый кандидат, бывший лидер «зелёных» Александер ван дер Беллен.

Для правящих социалистов  выборы обернулись провалом. Впервые с послевоенных времён кандидаты от двух крупнейших партий Австрии — социал-демократы и Народная партия — показали худшие результаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Выборы

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