Президентские выборы в Австрии: победу в первом туре одержал кандидат, призывающий остановить нашествие нелегалов

Новости Австрии. Австрия на президентских выборах решила отдать предпочтение правому курсу. Победу в первом туре одержал кандидат от ультраправой «Партии свободы» Хоффер. У него 36% голосов. Он призывает остановить нашествие нелегалов, и именно это, по мнению аналитиков, привлекло избирателей. Тема миграции стала центральной в ходе этой кампании.

За последний год Австрия приняла более ста тысяч человек. Во втором туре с Хоффером встретится независимый кандидат, бывший лидер «зелёных» Александер ван дер Беллен.

Для правящих социалистов выборы обернулись провалом. Впервые с послевоенных времён кандидаты от двух крупнейших партий Австрии — социал-демократы и Народная партия — показали худшие результаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.