Президента Польши освистала толпа. Рассказываем, что произошло

Новости Польши. В Польше не рады своему же президенту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Анджея Дуду освистала толпа, когда он приехал в Познань отмечать государственный праздник Великопольского восстания. Все торжество превратилось в акцию протеста. Сами жители назвали это «прощанием с президентом Республики Польши».

Во время визита Дуды люди выкрикивали лозунги «ты будешь сидеть» и «президентство пройдет, позор останется». Такая реакция местных жителей связана с законом о СМИ. Напомним, нововведение предполагает, что иностранным компаниям лицензии на вещание будут выдаваться только в случае размещения их штаб-квартиры на территории ЕС.