Прямой эфир

Президента Польши освистала толпа. Рассказываем, что произошло

29 декабря 2021 20:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Польши. В Польше не рады своему же президенту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Анджея Дуду освистала толпа, когда он приехал в Познань отмечать государственный праздник Великопольского восстания. Все торжество превратилось в акцию протеста. Сами жители назвали это «прощанием с президентом Республики Польши».  

Президента Польши освистала толпа. Рассказываем, что произошло-1

Во время визита Дуды люди выкрикивали лозунги «ты будешь сидеть» и «президентство пройдет, позор останется». Такая реакция местных жителей связана с законом о СМИ. Напомним, нововведение предполагает, что иностранным компаниям лицензии на вещание будут выдаваться только в случае размещения их штаб-квартиры на территории ЕС.  

Президента Польши освистала толпа. Рассказываем, что произошло-4

Юлия Алексеюк, СТВ:  
Это давало возможность правительству закрыть несколько телеканалов. В частности, от этого закона мог пострадать американский вещатель. Накануне Анджей Дуда наложил вето на законопроект и вернул его в сейм. Страх вызвать недовольство американских кураторов Варшавы оказался сильнее. Да и окончательно портить отношения с Брюсселем, который и так не очень доволен Польшей, не хочется. Однако, людей это не убедило. Они считают, что срок правления Дуды окончен.  

# Международная политика # Юлия Алексеюк # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Члены Демократической партии США беспокоятся, что Байден не выиграет на следующих выборах. И вот почему
29 декабря 2021 20:29

Члены Демократической партии США беспокоятся, что Байден не выиграет на следующих выборах. И вот почему

Французов обяжут платить 20 евро за вызов скорой помощи, если врачи решат, что случай несерьёзный
29 декабря 2021 13:15

Французов обяжут платить 20 евро за вызов скорой помощи, если врачи решат, что случай несерьёзный

Более 45% украинцев считают Зеленского разочарованием года
29 декабря 2021 13:13

Более 45% украинцев считают Зеленского разочарованием года