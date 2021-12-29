Президента Польши освистала толпа. Рассказываем, что произошло
Новости Польши. В Польше не рады своему же президенту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Анджея Дуду освистала толпа, когда он приехал в Познань отмечать государственный праздник Великопольского восстания. Все торжество превратилось в акцию протеста. Сами жители назвали это «прощанием с президентом Республики Польши».
Во время визита Дуды люди выкрикивали лозунги «ты будешь сидеть» и «президентство пройдет, позор останется». Такая реакция местных жителей связана с законом о СМИ. Напомним, нововведение предполагает, что иностранным компаниям лицензии на вещание будут выдаваться только в случае размещения их штаб-квартиры на территории ЕС.
Юлия Алексеюк, СТВ:
Это давало возможность правительству закрыть несколько телеканалов. В частности, от этого закона мог пострадать американский вещатель. Накануне Анджей Дуда наложил вето на законопроект и вернул его в сейм. Страх вызвать недовольство американских кураторов Варшавы оказался сильнее. Да и окончательно портить отношения с Брюсселем, который и так не очень доволен Польшей, не хочется. Однако, людей это не убедило. Они считают, что срок правления Дуды окончен.