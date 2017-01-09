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Президент Венесуэлы объявил о повышении минимальной заработной платы в стране на 50%

09 января 2017 06:29
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Новости Венесуэлы. Президент Венесуэлы объявил о повышении минимальной заработной платы в стране на 50%. Данное решение должно помочь местным жителям в условиях продолжающегося роста цен.

Ээто уже пятое повышение минимальной зарплаты за последний год. Международный валютный фонд оценил инфляцию в стране в 500% за год, назвав ее самой большой в мире. Оппозиция винит Мадуро в экономических проблемах и требует проведения референдума об отставке президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Деньги

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