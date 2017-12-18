Прямой эфир

Президент поздравил нового федерального канцлера Австрии с назначением на должность

18 декабря 2017 15:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Австрии. Президент Австрии привел к присяге новое правительство. Официальная церемония прошла в Вене сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент поздравил нового федерального канцлера Австрии с назначением на должность-1

Пост федерального канцлера занял бывший глава МИД республики Себастьян Курц. Политика с назначением на должность  поздравил Президент Беларуси. Отметим, что Курц – самый молодой канцлер в истории Австрии. Ему исполнился 31 год.

Президент поздравил нового федерального канцлера Австрии с назначением на должность-4

В Минске он был несколько раз. Два года назад в качестве главы внешнеполитического ведомства Австрии, а вот летом 2017 представлял свою страну на сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ. 

# Фотофакт # Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
По дороге в Москву пропал участник шоу «Последний герой» Сергей Сакин
18 декабря 2017 14:48

По дороге в Москву пропал участник шоу «Последний герой» Сергей Сакин

Как в Китае 17 часов готовили самую длинную лапшу в мире: видеофакт
18 декабря 2017 13:29

Как в Китае 17 часов готовили самую длинную лапшу в мире: видеофакт

В Чили растет количество погибших после схода селя
18 декабря 2017 13:11

В Чили растет количество погибших после схода селя