Президент поздравил нового федерального канцлера Австрии с назначением на должность

Новости Австрии. Президент Австрии привел к присяге новое правительство. Официальная церемония прошла в Вене сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пост федерального канцлера занял бывший глава МИД республики Себастьян Курц. Политика с назначением на должность поздравил Президент Беларуси. Отметим, что Курц – самый молодой канцлер в истории Австрии. Ему исполнился 31 год.

В Минске он был несколько раз. Два года назад в качестве главы внешнеполитического ведомства Австрии, а вот летом 2017 представлял свою страну на сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ.