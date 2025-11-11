Президент Польши ждет извинений от глав спецслужб

Президент Польши Кароль Навроцкий требует извинения от глав спецслужб, которые отказались от проведения традиционной встречи перед торжественной церемонией повышения. Об этом пишет ТАСС.

Он отмечает, что такое произошло впервые с 1989 года. Ранее Навроцкий не стал подписывать указ о присуждении новых званий ряду офицеров, что вызвало критику со стороны премьера Дональда Туска. Президент в ответ обвинил главу правительства в политизации спецслужб.

Конфронтация между Навроцким и Туском началась сразу после того, как президент вступил в должность. По данным опроса, большая часть поляков считает, что между ними невозможны конструктивные отношения.

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