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Президент Польши ждет извинений от глав спецслужб

11 ноября 2025 10:35
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Президент Польши ждет извинений от глав спецслужб-0

Президент Польши Кароль Навроцкий требует извинения от глав спецслужб, которые отказались от проведения традиционной встречи перед торжественной церемонией повышения. Об этом пишет ТАСС.

Он отмечает, что такое произошло впервые с 1989 года. Ранее Навроцкий не стал подписывать указ о присуждении новых званий ряду офицеров, что вызвало критику со стороны премьера Дональда Туска. Президент в ответ обвинил главу правительства в политизации спецслужб. 

Конфронтация между Навроцким и Туском началась сразу после того, как президент вступил в должность. По данным опроса, большая часть поляков считает, что между ними невозможны конструктивные отношения.

Фото: pixabay

# Международная политика # Польша

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