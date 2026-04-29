Президент Польши раскритиковал премьер-министра за запугивание поляков войной

В Польше нарастает противодействие между президентом и премьером страны. Кароль Навроцкий резко раскритиковал интервью главы Кабмина крупному британскому изданию, где Дональд Туск сделал много громких, но абсолютно безответственных заявлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, он высказался о бесполезности пятой статьи НАТО, которая лежит в основе обороны государств-членов Альянса, которое ослабляет позиции Польши на международной арене. Однако наиболее острую реакцию польского президента вызвало высказывание Туска о том, что военный конфликт России и Польши может произойти через месяцы, а не через годы.

Кароль Навроцкий, президент Польши:

Высказывание премьера было вредным для Польши. Пугать поляков войной, когда главнокомандующий вооруженными силами не располагает такой информацией, крайне безответственно. Польские генералы, с которыми я общался, были также удивлены таким заявлением главы правительства. Я хочу в некотором смысле успокоить поляков, потому что информация, поступившая в президентский дворец, не указывает на то, что в ближайшие месяцы у нас будет война.

Польский президент подчеркнул, что такие безответственные высказывания премьер-министра могут ослабить международный авторитет Польши и испортить отношения с ключевыми партнерами.