Президент Польши обвинил ЕС в попытке сменить руководство страны

Польша никак не может наладить отношения с ЕС. Более того, Варшава, похоже, к этому и не стремится. Так польский президент Анджей Дуда обвинил руководство Евросоюза в попытке сменить власть в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Камнем преткновения стала блокировка почти 60 миллиардов евро, выделенных на восстановление после пандемии при предыдущем правительстве. Средства были заморожены из-за грубых нарушений принципов верховенства права. Сильное раздражение главы польского государства вызвал тот факт, что теперь ЕС готов пересмотреть свое решение после того, как новый кабмин Дональда Туска пообещал отменить изменения в судебной системе, внесенные предыдущей властью. По мнению Дуды, действия Брюсселя носят чисто политический характер.

Анджей Дуда, президент Польши:

У меня нет сомнений, в чем смысл блокирования Еврокомиссией денег из плана национального восстановления. Это была чисто политическая акция против прежних польских властей. Попытка заставить Польшу сменить власть, и именно так я это воспринял. И нынешние события только подтверждают это.