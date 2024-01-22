Президент Польши обвинил ЕС в попытке сменить руководство страны

Польша никак не может наладить отношения с ЕС. Более того, Варшава, похоже, к этому и не стремится. Так польский президент Анджей Дуда обвинил руководство Евросоюза в попытке сменить власть в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Польша никак не может наладить отношения с ЕС. Более того, Варшава, похоже, к этому и не стремится. Так польский президент Анджей Дуда обвинил руководство Евросоюза в попытке сменить власть в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Камнем преткновения стала блокировка почти 60 миллиардов евро, выделенных на восстановление после пандемии при предыдущем правительстве. Средства были заморожены из-за грубых нарушений принципов верховенства права. Сильное раздражение главы польского государства вызвал тот факт, что теперь ЕС готов пересмотреть свое решение после того, как новый кабмин Дональда Туска пообещал отменить изменения в судебной системе, внесенные предыдущей властью. По мнению Дуды, действия Брюсселя носят чисто политический характер.
Анджей Дуда, президент Польши:
У меня нет сомнений, в чем смысл блокирования Еврокомиссией денег из плана национального восстановления. Это была чисто политическая акция против прежних польских властей. Попытка заставить Польшу сменить власть, и именно так я это воспринял. И нынешние события только подтверждают это.
Дуда также заявил, что открыт для переговоров и предложений по различным изменениям в польской системе правосудия, но не допустит никакой проверки судей, назначенных во время его полномочий. Тем временем новое правительство Туска продвигается в реформах. Оно подготовило законопроект, восстанавливающий независимость судебной власти. Но обретет ли он жизненную силу, зависит от решения президента Дуды.