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Президент Польши обвинил Дональда Туска в нарушении Конституции

21 декабря 2023 11:05
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Президент Польши обвинил нового премьера страны Дональда Туска в нарушении Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поводом для этого послужило решение правительства уволить руководителей государственных СМИ.

Президент Польши обвинил Дональда Туска в нарушении Конституции-1

В связи с чем Анджей Дуда призвал кабмин уважать польский правопорядок. По его мнению, действия новых властей имеют политическую подоплеку. Решение отправить в отставку глав национального телевидения и радио вызвало и возмущение поляков. Накануне сотни людей провели пикет перед телецентром, требуя защитить в Польше демократию и свободу слова. Группа активистов пыталась прорваться в здание телецентра, но была остановлена полицией. В настоящее время на новостном канале польского телевидения транслируются художественные фильмы. Кроме того, недоступен его сайт.

# Акции протеста # Новости Польши

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