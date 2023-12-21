Президент Польши обвинил Дональда Туска в нарушении Конституции

В связи с чем Анджей Дуда призвал кабмин уважать польский правопорядок. По его мнению, действия новых властей имеют политическую подоплеку. Решение отправить в отставку глав национального телевидения и радио вызвало и возмущение поляков. Накануне сотни людей провели пикет перед телецентром, требуя защитить в Польше демократию и свободу слова. Группа активистов пыталась прорваться в здание телецентра, но была остановлена полицией. В настоящее время на новостном канале польского телевидения транслируются художественные фильмы. Кроме того, недоступен его сайт.