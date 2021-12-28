Президент Польши наложил вето на закон о СМИ

Новости Польши. Президент Польши испугался США. Иначе объяснить его решение наложить вето на закон о СМИ нельзя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Польши. Президент Польши испугался США. Иначе объяснить его решение наложить вето на закон о СМИ нельзя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ольга Шерснева, СТВ:
Анджей Дуда вдруг вспомнил про свободу слова и своих граждан. В своем обращении он заявил, что стране необходимо регулирование на польском медиарынке.
Напомним, закон о СМИ предполагал, что иностранным компаниям лицензии на вещание будут выдаваться только в случае размещения их штаб-квартиры на территории ЕС. Это давало возможность правительству закрыть несколько телеканалов. В частности, от этого закона мог пострадать американский вещатель.