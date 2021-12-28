Президент Польши наложил вето на закон о СМИ

Новости Польши. Президент Польши испугался США. Иначе объяснить его решение наложить вето на закон о СМИ нельзя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Шерснева, СТВ:

Анджей Дуда вдруг вспомнил про свободу слова и своих граждан. В своем обращении он заявил, что стране необходимо регулирование на польском медиарынке.