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Президент Нацбанка Польши: Берлин пытается лишить Варшаву собственной валюты и независимой политики

17 августа 2022 12:42
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Евросоюз распадается на глазах. Между странами возникает все больше конфликтов и разногласий. Так, премьер-министр Польши словесно напал на Францию и Германию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Нацбанка Польши: Берлин пытается лишить Варшаву собственной валюты и независимой политики-1

По словам политика, эти две страны управляют Евросоюзом в стиле олигархии. Именно голоса Парижа и Берлина являются самыми важными. При этом игнорирование Варшавы – это лишь пример более глубокой проблемы внутри союза, считает польский премьер.

Президент Национального банка Польши и вовсе обвинил Германию в заговоре. В интервью местной газете он заявил, что Берлин пытается лишить Варшаву собственной валюты и независимой политики.

# Международная политика # Матеуш Моравецкий # Новости Польши # Фотофакт

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