Президент Нацбанка Польши: Берлин пытается лишить Варшаву собственной валюты и независимой политики

Евросоюз распадается на глазах. Между странами возникает все больше конфликтов и разногласий. Так, премьер-министр Польши словесно напал на Францию и Германию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам политика, эти две страны управляют Евросоюзом в стиле олигархии. Именно голоса Парижа и Берлина являются самыми важными. При этом игнорирование Варшавы – это лишь пример более глубокой проблемы внутри союза, считает польский премьер.

Президент Национального банка Польши и вовсе обвинил Германию в заговоре. В интервью местной газете он заявил, что Берлин пытается лишить Варшаву собственной валюты и независимой политики.