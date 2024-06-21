Президент Молдовы подписала указ о начале переговоров по вступлению в ЕС

Президент Молдовы Майя Санду подписала указ о начале переговорного процесса по присоединению страны к ЕС, который стартует 25 июня в Люксембурге. Об этом пишет ТАСС.

Главным переговорщиком будет вице-премьер по вопросам евроинтеграции Кристина Герасимов. Санду встретилась с членами Национальной комиссии по процессу европейской интеграции и подтвердила выполнение всех рекомендаций Еврокомиссии.

В июне 2022 года Молдова и Украина были удостоены статуса кандидатов в члены ЕС, а в ноябре 2023 года Европейская комиссия рекомендовала начать переговорный процесс о вступлении. 14 июня Бельгия сообщила, что дала согласие на начало переговоров с Молдовой и Украиной с 25 июня.