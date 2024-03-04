Президент Латвии ответил Маску, что целью НАТО является защита от РФ

Латвийский лидер Эдгар Ринкевич в ответ на вопрос Илона Маска о том, нужна ли НАТО в сегодняшнем мире, заявил, что создание Альянса было и продолжает быть актуальным из-за борьбы с Россией. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Илон Маск выразил мысль, что после развала Советского Союза НАТО была изобретена новая миссия – экспансия, – которая стала причиной враждебности всего Альянса. В свою очередь, президент РФ Владимир Путин отметил трудности диалога в связи с невыполнением данного в 1991 году обязательства НАТО не распространяться на восток.