Прямой эфир

Президент Латвии ответил Маску, что целью НАТО является защита от РФ

04 марта 2024 08:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Латвийский лидер Эдгар Ринкевич в ответ на вопрос Илона Маска о том, нужна ли НАТО в сегодняшнем мире, заявил, что создание Альянса было и продолжает быть актуальным из-за борьбы с Россией. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Илон Маск выразил мысль, что после развала Советского Союза НАТО была изобретена новая миссия – экспансия, – которая стала причиной враждебности всего Альянса. В свою очередь, президент РФ Владимир Путин отметил трудности диалога в связи с невыполнением данного в 1991 году обязательства НАТО не распространяться на восток.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Полиция Берлина проводит масштабную операцию по поимке опасных террористов
04 марта 2024 07:56

Полиция Берлина проводит масштабную операцию по поимке опасных террористов

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в районе Алматы
04 марта 2024 07:50

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в районе Алматы

Снежный шторм обрушился на Калифорнию
04 марта 2024 07:44

Снежный шторм обрушился на Калифорнию