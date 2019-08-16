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Президент Индонезии запросил у парламента официально перенести столицу

16 августа 2019 13:17
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Новости Индонезии. Президент Индонезии запросил у парламента официальное разрешение на перенос столицы,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Джоко Видодо предлагает перенести Джакарту с острова Ява на Калимантан.

Президент Индонезии запросил у парламента официально перенести столицу-1

Президент Индонезии запросил у парламента официально перенести столицу-3

Напомним, впервые об этой идее власти Индонезии рассказали ещё весной. Дело в том, что нынешняя столица очень перенаселена.

Президент Индонезии запросил у парламента официально перенести столицу-6

В 2010 году здесь проживали почти 10 миллионов человек, а уже к 2035 население может увеличиться до 38 миллионов. Ожидается, что процесс переноса Джакарты займёт около 10 лет.

# Международная политика # Фотофакт

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