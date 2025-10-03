Президент Франции занимается фигней – Казаков

Кирилл Казаков, заместитель генерального директора агентства «Минск-Новости» – главный редактор газеты «Минский курьер»:

Президент же не проводит что-то экстраординарное. Как последняя встреча была с премьер-министром Александром Турчиным. Все начали кричать: «Господи, а что это? А зачем это?» Он начал спрашивать: «А что у нас с экспортом? Почему у нас экспорт страдает, а мы тут начинаем про услуги говорить?» Так все нормально. Президент вызывает подчиненного премьер-министра, который ему докладывает, на каком этапе находится наше экономическое развитие, для того, чтобы проконтролировать. Было бы хуже, если бы Президент не занимался экономикой, не занимался ничем. Вот посмотрите, чем занимается Президент Франции. Президент Франции занимается фигней.

Григорий Азаренок, СТВ:

Кирилл Владимирович, он не занимается, потому что там есть кому заниматься. Транснациональные корпорации.

Кирилл Казаков:

Потому что страна продана. Почему Путин, придя к власти, начал заниматься экономикой? Потому что страна была поделена между олигархами, и это было в ущерб стране, и страна стояла у пропасти. Наш Президент не дал олигархам страну захватить. И он понимает, что он несет ответственность за эту страну. И экономикой занимается лично он, делегируя полномочия тем людям, которым он доверяет на этом этапе. Но он с них и спрашивает. И это нормальная история.

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